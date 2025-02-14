Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Berat Kandili dolayısıyla Hacılar Cami-i Kebir’de düzenlenen programa katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Özdoğan; "Berat Kandili, duaların kabul olduğu, affın ve bereketin müjdecisi olan mübarek bir gecedir. Rabbim, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin, dualarımızı kabul etsin" dedi.

Hacılar İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunarak manevi bir atmosfer oluşturuldu. Hacılar İlçe Müftüsü Cihan Yıldız’ın sohbeti ve duasının ardından, yatsı namazı kılındı ve zikir ile tesbih namazı eda edildi. Berat Kandili’nin huzurunu hep birlikte idrak ettiklerini belirten Başkan Özdoğan; "Bu gece, manevi arınmanın ve Rabbimize yönelmenin en kıymetli zamanlarından biridir. Hemşehrilerimizle birlikte böyle anlamlı bir gecede dualarda buluşmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı. Berat Kandili’nin; yaklaşan Ramazan ayının müjdecisi olduğunu belirten Başkan Özdoğan; "Bu mübarek gece, Ramazan-ı Şerif’in habercisidir. Ramazan, paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı aydır. İnşallah Hacılar’da Ramazan’ın bereketini hep birlikte paylaşacağız" dedi. Hacılar Belediyesi olarak Ramazan ayına yönelik hazırlıklara başladıklarını dile getiren Başkan Özdoğan; "İhtiyaç sahibi ailelerimize yönelik desteklerimizi sürdürecek, iftar sofralarında buluşarak manevi atmosferi hep birlikte yaşayacağız. Hemşehrilerimizle birlikte dolu dolu bir Ramazan ayı geçireceğiz" diye konuştu.

Program sonunda Hacılar Belediyesi tarafından vatandaşlara tatlı ikramı yapıldı. Başkan Özdoğan; Berat Kandili’nin tüm İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, "Bu güzel gecenin rahmetinden hepimiz nasiplenelim, Rabbim bizleri sağlıkla ve huzurla nice kandillere ve Ramazan’a ulaştırsın" diye konuştu.