Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle ulaşım ağını iyileştirme yönündeki projelerin hızla sürdüğünü belirten Başkan Özdoğan, Yukarı Mahalle Sırtbaşı Caddesi ile Beğendik Mahallesi Köşe Beğendik Caddesi’nde sıcak asfalt seriminin tamamlandığını duyurdu.

Başkan Özdoğan; yapılan çalışmalarla Hacılar’ın çehresinin değiştiğini ve ilçenin her geçen gün daha da modern bir görünüme kavuştuğunu vurguladı. Özdoğan; "İlçe halkımızın daha konforlu ve güvenli bir ulaşım ağına kavuşması için büyük çaba sarf ediyoruz. Altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Farklı mahallelerde başlattığımız asfalt serim işlemlerini mevsim şartları elverdiği sürece devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Yukarı Mahalle Sırtbaşı Caddesi ve Beğendik Mahallesi Köşe Beğendik Caddesi’nde sıcak asfalt serimi başarıyla tamamlandı. Başkan Özdoğan, bu çalışmaların, ilçedeki ulaşım kalitesini artırmayı ve trafik akışını rahatlatmayı amaçladığını ifade ederek, “Vatandaşlarımız artık daha konforlu yollarda seyahat edebilecek. Altyapı projelerimiz de hızla devam ediyor” dedi.

Başkan Özdoğan, mevsim şartları elverdiği sürece altyapı ve üstyapı çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti. “Halkımıza verdiğimiz hizmet sözünü yerine getirmek için tüm ekiplerimiz sahada aktif olarak çalışıyor. Hem merkezde hem de mahallelerimizde ihtiyaç duyulan noktalarda çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz” diyerek, Hacılar halkına daha yaşanabilir bir ilçe sunmak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.