Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, eşi ve kızı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına giderek oyunu kullandı.

Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 1004 nolu sandıkta oyunu kullanan ve sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Başkan Özdoğan, oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

“Bizde vatandaşlık görevimizi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Özdoğan, yaptığı açıklamada “İnşallah sabah erken saatlerinden itibaren tüm teşkilatımız görevinin başında. Güvenli ve huzurlu bir ortamda oylarımızı kullanıyoruz. İnşallah Ak Parti’nin bir neferi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dava arkadaşı olmaktan mutluyuz. Sandıklar açıldığında da Cumhurbaşkanımızın görevine devam etmesi, Cumhur İttifakı’nın güçlü bir çoğunlukla mecliste bulunması için çalışmalarımızı bugüne kadar sürdürdük. Seçimlerin inşallah ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.