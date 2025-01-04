Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Hacılar İlçe Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen ’Ailece Sabah Namazında Buluşuyoruz’ programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Her ayın ilk cumartesi günü Hacılar Cami-i Kebir’de gerçekleştirilen program, yoğun katılımla manevi bir atmosferde tamamlandı.

Program, Kayseri Yüksek İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Yakup Aktaş’ın yaptığı sohbet ve dua ile başladı. Namaz ve zikir bölümünü ise Ahmet İnci Camii İmam Hatibi Hüsrev Çakmak yönetti. Sabah namazında cemaatle buluşan Başkan Özdoğan; "Manevi değerlerimizi ailelerimizle birlikte yaşamak, bizler için en büyük mutluluklardan biri. Bu programlar, ilçemizde birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiren önemli vesilelerdir” dedi. Başkan Özdoğan, programın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Her ay düzenlediğimiz bu anlamlı etkinlik, çocuklarımız ve ailelerimizle birlikte manevi değerlerimizi yaşatmamız adına büyük bir öneme sahiptir. Sohbet ve dualarla geçen bu sabah, bizleri daha da birbirimize yakınlaştırdı. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerime ve bu güzel organizasyonu hazırlayan İlçe Müftülüğümüze teşekkür ediyorum.”

Başkan Özdoğan, vatandaşları bu manevi buluşmalara katılmaya davet ederek, “Bu programlar vesilesiyle hem ruhen hem de fiziken arınarak güne başlayabiliyoruz. İlçemizin huzuru ve kardeşliği için böyle güzel etkinliklerin devam edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Hacılar Belediyesi tarafından tüm katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.