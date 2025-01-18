Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kayseri ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hacılar belediye Başkanı Bilal Özdoğan; AK Parti’nin 24 yıldır süregelen coşku ve heyecanının hiç eksilmeden devam ettiğine dikkat çekti. Başkan Özdoğan; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şehrimizi teşrifleri bizleri hem onurlandırdı hem de motivasyonumuzu artırdı. 24 yıldır AK Parti olarak birlik, beraberlik ve hizmet yolunda aynı coşku ve heyecanla çalışıyoruz. Bugün bir kez daha bu büyük ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Kongrede AK Parti Kayseri İl Başkanı seçilen Hüseyin Okandan ve yönetimini tebrik eden Başkan Özdoğan, “Sayın Hüseyin Okandan’a ve değerli yönetimine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Şehrimize hizmet etmek ve Kayseri’mizin kalkınmasını daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışacağız” dedi.

Başkan Özdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Kayseri’ye kazandırılan dev yatırımlara ve hayata geçirilen projelere dikkat çekerek, bu hizmetlerin aynı kararlılıkla süreceğini vurguladı. Başkan Özdoğan, AK Parti’nin güçlü teşkilat yapısıyla hem Kayseri’de hem de Türkiye genelinde hizmet odaklı siyaset anlayışını sürdüreceğini belirtti.