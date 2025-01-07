Hacılar Belediye Meclisi; 2025 yılının ilk toplantısını Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirdi. Başkan Özdoğan açılış konuşmasında; "2024 yılını hep birlikte değerli çalışmalarla tamamladık. 2025 yılına da aynı azim ve kararlılıkla, birlik ve beraberlik içinde güzel hizmetler kazandırarak devam edeceğiz” dedi.

Hacılar Belediye Meclisi Ocak ayı olağan toplantısında, gündemde yer alan 14 madde oy birliğiyle karara bağlandı. Başkan Özdoğan, alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olmasını temenni ederek, geçen yılın değerlendirmesini yaptı ve 2025 yılı hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Özdoğan; 2024 yılında Hacılar Belediyesi’nin gerçekleştirdiği projelere dikkat çekerek, “Geçtiğimiz yıl 10 bin ton sıcak asfalt serimi ve 150 bin metrekare kilitli parke çalışması yaptık. Kentsel dönüşüm projelerimizin ikinci etabını tamamlayarak 152 konutun teslimini gerçekleştirdik. TOKİ işbirliğiyle yürütülen 547 konutluk projeyi de bu yıl içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bu çalışmalar, ilçemizin çehresini güzelleştirirken, vatandaşlarımıza daha konforlu yaşam alanları sunmamızı sağladı” ifadelerini kullandı.

"Hacılar’ın kalkınması için gece gündüz çalışıyoruz"

Devlet yatırımları ve belediye projelerinin Hacılar’daki önemine değinen Başkan Özdoğan, "Taşkın su kanalı çalışmaları, Erciyes Yolu’ndaki yatırımlar ve hayırseverlerimizin katkılarıyla sağlık ve eğitim alanlarında yeni projelerimizi sürdüreceğiz. 2025 yılında da ilçemizin ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi. Toplantının sonunda belediye meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Özdoğan; "Hacılar’ın kalkınması için hep birlikte gece gündüz çalışıyoruz. İlçemizde fiziki ve manevi açıdan önemli projeleri hayata geçirdik, yenilerini de kazandırmak için gayret edeceğiz. En büyük temennimiz, mazlum coğrafyalarda akan kanın durması ve tüm dünyada huzurun hâkim olmasıdır” diyerek sözlerini tamamladı.