Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, insan haklarının korunmasının, çağdaş ve demokratik toplumların en önemli unsuru olduğunu vurguladı.

Başkan Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi “Birleşmiş Milletler tarafından 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu beyanname, herkesin dil, din, ırk, cinsiyet ve inanç ayrımı gözetmeksizin eşit, özgür ve onurlu bir yaşam hakkına sahip olduğunu ilan etmiştir. Bu değerleri korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur.”

“Herkesin Eşit Ve Onurlu Bir Yaşam Hakkı Vardır”

Başkan Özdemir, insan haklarının sadece sözde değil, uygulamada da hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekerek, “Adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün teminatı olan insan hakları, toplumsal barışın ve huzurun da temelidir. İnsan haklarına saygı gösteren toplumlar, her zaman daha güçlü, daha adil ve daha refah içinde olur. Niğde Belediyesi olarak, insan haklarına saygıyı temel ilke edinerek, şehrimizde her bireyin eşit ve adil hizmet almasını sağlamak için çalışıyoruz. Filistin başta olmak üzere, dünyanın birçok yerinde temel insan haklarının ihlal edildiğine üzülerek şahit oluyoruz. Tüm dünya, bu haksızlıkların son bulması için daha güçlü bir dayanışma göstermelidir. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nün, insan haklarının korunmasına ve toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın, eşit, özgür ve onurlu bir yaşam sürmesi için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.