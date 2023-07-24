Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Eşi Duygu Özdemir TYT Birincisi Harun Durak ve ailesini evlerinde ziyaret edip tebrik etti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve eşi Duygu Özdemir, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (TYT) birincilik elde eden Harun Durak ve ailesini evlerinde ziyaret ederek tebrik etti. Bu gurur verici başarıya imza atan Durak’ın azim ve çalışma örneği, belediye başkanı ve eşi tarafından takdirle karşılandı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, eşi Duygu Özdemir’le birlikte TYT birincisi Harun Durak’ın ailesinin evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Gurur duydukları başarıyı kutlamak ve Durak’ı tebrik etmek amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaret hem öğrenciye hem de ailesine büyük mutluluk yaşattı. “Eşim Duygu hanımla birlikte TYT birincisi, Niğde’mizin gururu Harun Durak kardeşim ve ailesinin misafiriydik” diyen Başkan Özdemir; “Gözleri ışıl ışıl parlayan bu genç kardeşimizi ve yıllarca emek vererek yetiştiren ailesini yürekten tebrik ediyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ziyaret sırasında yaptığı konuşmada; Harun Durak’ın gösterdiği azim ve çalışma disiplininin herkese örnek olduğunu belirtti. Başkan Özdemir; "Bu başarı, sadece Harun’un değil, ailesinin ve öğretmenlerinin de emeğiyle gerçekleşmiştir. Bu yüzden sizleri de tebrik etmek istedik. Harun’un geleceği parlaktır ve inanıyorum ki ülkemizin yetiştirdiği başarılı gençlerden biri olacaktır" dedi.