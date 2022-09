Bağcılar’da okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, düzenlenen “Okula Merhaba” şenliğiyle 2022-2023 eğitim-öğretim sezonuna başladı. Okul bahçesine kurulan oyun gruplarında doyasıya eğlenen çocuklara Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir sürpriz yaptı. Özdemir, 14 bini ilkokul birinci sınıfa başlayanlar olmak üzere toplam 24 bin öğrenciye kalemden çantaya kadar içinde kırtasiye seti hediye edileceğini belirtti.

Bağcılar’da okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, düzenlenen “Okula Merhaba” şenliğiyle 2022-2023 eğitim-öğretim sezonuna başladı. Okul bahçesine kurulan oyun gruplarında doyasıya eğlenen çocuklara Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir sürpriz yaptı. Özdemir, 14 bini ilkokul birinci sınıfa başlayanlar olmak üzere toplam 24 bin öğrenciye kalemden çantaya kadar içinde kırtasiye seti hediye edileceğini belirtti.

Yurt genelinde okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze yürütülecek okula uyum eğitimleri başladı. Bu çerçevede Bağcılar Nene Hatun İlkokulu’nda da “Okula Merhaba” şenliği düzenlendi. Programa Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, meclis üyeleri, muhtarlar ve veliler katıldı.

"Eğitimde adı anılır bir ilçe olacağız"

2022-2023 eğitim sezonunda sayının değil niteliğin konuşulduğu bir yıl olacağını dile getiren Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, “Bugüne kadarki İlçe Milli Eğitim teşkilatının birikimini daha kaliteli hizmet daha iyi hizmet için vatandaşlarımızın imkanına sunacağız. Bağcılar’ı 39 ilçenin içinde hatırı sayılır ve eğitim denildiğinde adı anılır bir ilçe olması için gece gündüz hep birlikte çalışacağız” dedi.

Toplam 24 bin öğrenciye eğitim desteği

Hizmet sıralamasında eğitime her zaman öncelik verdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise, “Bağcılar belediyemiz İstanbul’da belediyeler arasında eğitim denilince her zaman en önde yürüyen kurumlardan bir tanesi oldu. Bugüne kadar yapılan 25 okulun her tarafında belediye olarak izimiz olmuştur. Bundan sonraki süreçte de 31 okulun yapılmasıyla ilgili planlamalar devam etmektedir. İlçemize yeni okulları kazandıracağız. Çocuklarımızın geleceği hepimizin geleceği. Okullarımızın bütün ihtiyaçlarında yanlarında olacağız. Bağcılarımızda birinci sınıfa başlayan öğrencilerimizin, herhangi bir gelir durumuna bakılmaksızın, tamamının çantasından kalemine kadar kırtasiye ekipmanlarını Bağcılar Belediyesi olarak kendilerine hediye ediyoruz. Ayrıca birinci sınıf dışında 10 bin ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin de kırtasiye ekipmanı sosyal destek olarak kendilerine takdim edilecektir” diye konuştu.

Oyun gruplarında doyasıya eğlendiler

Konuşmaların ardından protokoldeki isimler, sınıfları dolaşarak birinci sınıfların ilk derslerinde yanında oldu. Çocuklar, kendilerine kırtasiye hediye eden Özdemir’e teşekkür etti. Programın sona ermesinin ardından anaokulu ve ilköğretim birinci sınıfa yeni başlayan minikler, okul bahçesine kurulan şişme oyun gruplarında doyasıya eğlendi. Okula Merhaba etkinliği, bir hafta boyunca 36 okulda devam edecek.