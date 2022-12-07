Havza Belediye Başkanı Özdemir, tüm hemşehrilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun’da 10 Aralık Cumartesi günü gerçekleştireceği mitinge davet etti.

Havza Belediye Başkanı Özdemir, tüm hemşehrilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun’da 10 Aralık Cumartesi günü gerçekleştireceği mitinge davet etti.

Başkan Sebahattin Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 10 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan toplu açılış törenine davet amacıyla Havza Madeni İşler Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Bakkal ve Bayiiler Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz, Havza Ziraat Odası Başkanı Cesur Coşkun, Havza OSB Müdürü Erol Pepeç, Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Veli Kurt ve Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük’ü ziyaret etti.

Ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Aralık Cumartesi günü gerçekleştireceği toplu açılış mitingi hakkında bilgi veren Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Türkiye yüzyılı vizyonunu geçmişimiz ile geleceğimizi bağdaştırarak halkımızın bizlere vermiş olduğu destekler ile hep birlikte gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerini esirgemeyen çok kıymetli Havzalı hemşerilerimizi 10 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’te Cumhuriyet Meydanı’na davet ediyorum” dedi.