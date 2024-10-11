Niğde’nin yöresel ürünleri ve gastronomisi ile tarihi ve doğal güzelliklerinin Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılması hedefiyle bu yıl 4’üncüsü düzenlenen "Niğde 4. Gastronomi Festivali" yoğun katılımla başladı.

Niğde Derbent Meydanından festival alanına yapılan kortej yürüyüşü ile başlayan Niğde 4. Gastronomi Festivali akşam konser coşkusu ile devam etti. Paneller, söyleşiler, workshoplar, atölyeler, sergiler, tadımlar ve yemek yarışmaları ile dolu dolu etkinliklerle 9 gün sürecek olan festivalde ünlü sanatçılar halk konserleri ile festivale renk katıyor.

“Niğde’nin Yöresel Ürünleri Tanıtılacak ”

Niğde 4. Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen halk konserinde konuşan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde’nin Anadolu’nun en önemli şehirlerden birisi olduğunu söylediği açıklamasında kentin gastronomisinin önemine değindi. Başkan Özdemir, "Niğde kadim bir şehir. Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan, Anadolu’nun en önemli şehirlerinden biri. Zamanında Kapadokya’ya başkentlik yapmış, Taban Krallığı, Selçuklular, Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu şehrin kıymetini bilmek lazım. Böyle köklü bir geçmişe sahip kentin gastronomisi de önemli ve biz de önce ülkemize, sonrasında bütün dünyaya Niğde’yi tanıtacağız" diye konuştu.

Ünlü sanatçılar halk konseri verecek

Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in konuşmasının ardından sahne alan Tuğçe Kandemir ise alanı dolduran kalabalığa sevilen şarkılarını seslendirdi. Niğde 4. Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen halk konserleri Aysel Yakupoğlu, Umut Kaplan, Sancak, Ayna, Lara, Arzu Akdaş, Ceza ve Hakan Altun ile devam edecek.