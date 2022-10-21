Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Muhtarlarımız bizler için çok kıymetlidir. Elimizden geldiğince muhtarlarımızın yanında ve yardımcısı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Muhtarlarımız bizler için çok kıymetlidir. Elimizden geldiğince muhtarlarımızın yanında ve yardımcısı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşen düzenlenen Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni’ne Havza’dan 50 muhtar katıldı. Törene katılarak Ankara’dan önen muhtarlar adına Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Adem Şahin, Ankara gidiş ve geliş konusunda Havza Belediyesi tarafından sağlanan imkanlar için Başkan Özdemir’e teşekkür ederek, “Her zaman bizlerin yanında olan Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir’in Ankara yolculuğumuz boyunca da desteklerini yanımızda gördük. Yol boyunca bizlere sağlamış oldukları imkanlardan dolayı Başkanımıza Havzalı muhtarlarımız adına teşekkür ederim" diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise ziyaretten dolayı duyduğu ifade ederek, “Muhtarlarımız bizler için çok kıymetli. Elimizden geldiğince muhtarlarımızın yanında ve yardımcısı olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.