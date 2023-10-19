Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarları belediyede misafir etti.

Başkan Özdemir, muhtarlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Muhtarlar da belediye başkanına teşekkür ederek, kendilerini ağırladığı için memnuniyetlerini dile getirdi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, muhtarların demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, toplumun nabzını tuttuklarını ve halkın taleplerini büyük bir özveriyle yerine getirmek için çalıştıklarını belirtti. Başkan Özdemir, muhtarların görevinin halkın beklentilerini yerine getirmek, sorunları çözmek ve vatandaşların sesi olmak olduğunu ifade etti. Muhtarlar Günü’nün, muhtarların çalışmalarının ve halkla olan iletişimlerinin takdir edildiği bir gün olduğunu söyleyen Başkan Özdemir, bu özel gün dolayısıyla muhtarları belediyede ağırladıklarını belirterek, "Muhtarlarımız, toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak ve yerel yönetimlerle koordineli çalışarak halkın yaşam kalitesini artırmak için büyük bir özveriyle çalışıyor. Biz de bu değerli çalışmalarını takdir ediyor ve onlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Özdemir ayrıca, muhtarların demokratik süreçte önemli bir role sahip olduğunu belirterek, vatandaşların taleplerini ve sorunlarını muhtarlar aracılığıyla iletebildiğini belirtti.