Havza Belediye Başkan Sebahattin Özdemir, "Şu an Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryerinin inşaatına başladık. Öte yandan Ziraat Odamızın Danelik Mısır Kurutma Tesisi Projemiz hayata geçiyor. İlçemizin turizm ve tarım alanında gelişimine katkıda bulunmak için projeler hazırlıklarımız devam etmektedir" dedi.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin ile DOKAP Başkan Yardımcıları Şeref Demir ve Mustafa Kemal Bilgin Havza’yı ziyarete ederek Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri inşaatında incelemelerde bulundular. İlk olarak Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i makamında ziyaret eden heyet akabinde sahada incelemeler yaptı. DOKAP görevlileri ile Başkan Sebahattin Özdemir ilçede tarım, hayvancılık ve turizm sektörlerine yönelik projeler, DOKAP kapsamında ilk verilebilecek destekler gibi konular hakkında bir süre görüştüler.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "DOKAP katkıları daha önceden Canlı Hayvan Pazarı Modernizasyon tamamladık. Şu an Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryerinin inşaatına başladık. Öte yandan Ziraat Odamızın Danelik Mısır Kurutma Tesisi projemiz hayata geçiyor. İlçemizin turizm ve tarım alanında gelişimine katkıda bulunmak için projeler hazırlıklarımız devam etmektedir. Projelerimiz tamamlandığı zaman DOKAP’da müracaatlarımızı yapacağız" diye konuştu.

Belediye ziyaretinin ardından Özdemir, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve DOKAP Başkan Yardımcıları Şeref Demir ve Mustafa Kemal Bilgin, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ömer Büyük ile birlikte Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri inşaat alanında incelemelerde bulundular.