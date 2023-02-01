Samsun Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “İlçemizi ’Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuz çerçevesinde yarınlara hazırlamanın gayretindeyiz” dedi.

Samsun Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “İlçemizi ’Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuz çerçevesinde yarınlara hazırlamanın gayretindeyiz” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Başdanışmanı Yüksel Coşkunyürek, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Hakan Ay’ı makamlarında ziyaret etti.

“İlçe adına önemli ziyaretler”

Ziyaretlerle ilgili açıklamada bulunan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçe adına önemli ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “İlçemizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde yarınlara hazırlamanın gayretindeyiz. Bunun içinde temaslarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. Her şeyin en iyisini hak eden Havzalı hemşerilerimiz için çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz” diye konuştu.

Ziyaretlerde hediye takdimi yapıldı.