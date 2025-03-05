Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, iftarını belediye personeli ve aileleriyle birlikte açtı. Başkan Özdemir, iftar programında yaptığı konuşmada, belediye çalışanlarının şehre sunduğu katkılara vurgu yaparak, "Biz, hizmet etmeyi ilke edinmiş büyük bir aileyiz" dedi.

Bin 500 kişilik büyük iftar buluşması

Niğde Belediyesi, ilk iftar programı belediye personeli ve ailelerinden oluşan yaklaşık 1500 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Başkan Emrah Özdemir iftar yemeğine, eşi Duygu Özdemir ile katıldı.

İftar öncesinde davetlilerle tek tek selamlaşan Başkan Özdemir, yaptığı konuşmada, "Rabbim hepimizi sağlık, huzur ve bereket dolu nice Ramazanlara kavuştursun. Bu mübarek ayın şehrimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Başarımızın ardında personelimizin emeği var"

Niğde Belediyesi’nin bölgesinde en çok hizmet üreten belediyeler arasında yer aldığını belirten Başkan Emrah Özdemir, "Bu başarı, belediye personelimizin büyük gayreti ve özverisiyle mümkün oluyor. Hepinize emekleriniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Her daim aynı azim ve kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayan Başkan Özdemir, "Bugüne kadar el birliğiyle nasıl güzel projelere imza attıysak, bundan sonra da şehrimizin gelişimi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Personelden Başkan Özdemir’e teşekkür

Yoğun katılımın olduğu iftar programında, belediye personeli ve aileleri Başkan Emrah Özdemir’e teşekkürlerini iletti. Programda tasavvuf müziği sunulurken, Niğde Belediyesi çalışanları Ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte yaşadı.

Öte yandan, Niğde Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri kapsamında, farklı mahallelerde kurulacak iftar sofraları ve kültürel etkinliklerle vatandaşlarla buluşmaya devam edecek. Ramazan boyunca çocuklar ve yetişkinler için çeşitli gösteriler, söyleşiler düzenlenecek.