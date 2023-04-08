Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Belediyesi ve Yetim Eli Derneği iş birliğiyle Çiftlik ilçesindeki Ketençimen Yaylası’nda düzenlenen iftar programına katıldı. Gece ise Niğmek Modern Ekmek Fabrikasında çalışan görevlilerle birlikte sahurunu yaptı.

Yetim çocukların ve ailelerinin birlikte katıldığı iftar programında konuşan Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Bugünkü organizasyonu düzenleyen ve bizleri siz kıymetli kardeşlerimle bir araya getiren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz yetim bir peygamberin ümmeti olarak bugün burada yetim ve öksüz kardeşlerimizle bir arada bulunuyoruz. Başta hükümetimiz olmak üzere bizlerde yerel yönetimler olarak yetim kalmış çocuklarımıza şefkat elini uzatmakta tereddüt etmiyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman onların yanındayız. Her türlü ihtiyaçlarını da karşılamaya hazırız. Bizim anlayışımıza göre dünya merhamet ve sevgi üzerine kurulmuştur. Bizler; Allah’ın rızasının bir yetimin gözlerinde olduğuna inanıyoruz. Yetimlerin güldüğü bir dünyada hepimiz güler yetimlerin ağladığı bir dünyada hepimiz ağlarız" ifadelerini kullandı.

Sahurunu Niğmek Modern Ekmek Fabrikası çalışanlarıyla geçiren Başkan Özdemir; "şehrimiz için gece gündüz demeden üretmeye çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Özdemir sahur programı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada; “Bu gece sahurda eşim Duygu hanımla birlikte NİĞMEK Modern Ekmek Tesisimizdeyiz. Çalışma arkadaşlarımızla fırınımızın ekmeğini bölüştük, sofralarının bereketinden nasibimizi aldık. Sıcak sıcak ramazan pideleri, birbirinden çeşitli ekmekleriyle hizmete devam eden fırınımız Niğde’miz için harıl harıl çalışmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.