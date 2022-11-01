SAMSUN (İHA) – Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçenin ilerleyen yıllarda istihdam sorununu çözmüş ve göç alan bir ilçe olacağını söyledi.

SAMSUN (İHA) – Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçenin ilerleyen yıllarda istihdam sorununu çözmüş ve göç alan bir ilçe olacağını söyledi.

Havza OSB’nin ilk yatırımcılarından ve üretime geçen yatırımlardan bir olan sanayiciler, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i ziyaret etti. Başkan Özdemir’in makamında gerçekleşen ziyarette firmanın satış ve pazarlama koordinatörü İbrahim Yılmaz firma olarak yapmış oldukları üretim ve ihracat çalışmaları hakkında Başkan Özdemir’e bilgiler verdi.

“Havza, istihdam sorununu çözmüş ve göç alan bir ilçe olacak”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Havza OSB’nın hızlı bir büyüme trendi yakaladığını belirterek, “İnşallah Havza önümüzdeki yıllarda istihdam sorununu çözmüş ve göç alan bir ilçe olacak. Tüm çalışmalarımız bu yönde. Sizler gibi cesur yatırımcılarımızın sayesinde Havza OSB hızlı bir büyüme trendi yakaladı ve inşallah yapılacak alan genişleme çalışmalarının ardından bu trend daha da hızlanacak” dedi.