Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 2022-2023 eğitim öğretim yılı, yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 2022-2023 eğitim öğretim yılı, yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yarıyıl tatili geçirmelerini dileyen Başkan Özdemir mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bugün itibariyle 2022-2023 Eğitim ve öğretim yılının yarıyıl tatiline girmiş bulunuyorlar. Yorucu bir dönemden sonra güzel bir tatili ve dinlenmeyi hak eden öğrencilerimize eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diliyorum. Karnelerini alan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimize bu tatil döneminde bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Okumak beynin jimnastiğidir ve insan okumadığı gün karanlıklar içinde kalır. Bizde gençlerimiz daha çok okusunlar diye şehrimizin dört tarafını yeni kütüphanelerle donatmaya devam ediyoruz. Tüm gayretimiz gençlerimize güzel bir şehir bırakmak içindir.

Tüm bu duygu ve düşüncelerle, yorucu bir yarı dönem geçiren, geleceğimizin umudu, ülkemizin istikbali olan öğrencilerimizin ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin iyi bir yarıyıl tatili geçirmelerini, başarılarının ve azimlerinin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Herkese iyi tatiller diliyorum.”