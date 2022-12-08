SAMSUN (İHA) – Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, engellilerin ihtiyaçlarının her zaman öncelikli geldiğini söyledi.

SAMSUN (İHA) – Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, engellilerin ihtiyaçlarının her zaman öncelikli geldiğini söyledi.

İlçe Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçedeki özel özel öğrenciler ile bir araya geldi. İlçede özel bir tesiste Havza Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı programında Kaymakam Nayman ve Başkan Özdemir programa katılan özel öğrenciler ile tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Kaymakam Cengiz Nayman özel çocukların yanlarında olduklarını ifade ederek, “Pırıl pırıl parlayan özel çocuklarımız ile birlikte olmak bizler için her zaman mutluluk kaynağı. Bu çocuklarımızın hayata hazırlanması için gereken ne varsa yapmaktayız ve bu konuda üzerimize düşeni yapmaktan geri durmayız. Özel çocuklarımızın eğitimi için emek veren öğretmenlerimize de vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyorum” dedi.

“Engellilerin ihtiyaçları her zaman öncelikli”

Başkan Sebahattin Özdemir ise her zaman engellilerin yanında olduklarını belirterek, “Havza Belediyesi olarak engellilerimizin ihtiyaçları her zaman bizler için öncelikli. Özellikle özel çocuklarımızı hayata hazırlayan ve onların hayata tutunması konusunda gayret gösteren kurumlarımız söz konusu olduğunda daha hassas davranmaktayız. Bizlere emanet çocuklarımızın en iyi eğitimi alması için elimizden gelen ne var ise yapmaktayız” diye konuştu.

Programa ayrıca Havza Milli Eğitim Müdür Vekili Hakan Erhan, Şube Müdürü Turan Demir, Havza Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeki Kurt, Erkan İyiliksever, özel eğitim öğretmenleri, özel öğrenciler ile Havza Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezinde kurs görmekte olan engelliler katıldılar.