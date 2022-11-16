Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, belediye olarak eğitimin ve eğitimcilerin yanında ve yardımcısı olmaya hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, belediye olarak eğitimin ve eğitimcilerin yanında ve yardımcısı olmaya hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Eğitim Bir-Sen Havza İlçe Temsilcisi Halit Gökçe, Başkan Sebahattin Özdemir makamında ziyaret etti. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise ziyaretlerinden dolayı Gökçe ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Havza Belediyesi olarak eğitimin ve eğitimcilerimizin yanında ve yardımcısı olmaya hassasiyet göstermekteyiz. İnşallah bundan sonra da eğitime olan desteklerimiz devam edecek. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitimleri için elimizden geleni yapmaya hazırız. Sizlere üstlendiğiniz yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dilerim" dedi.

MHP heyetinden ziyaret

Akabinde MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ve beraberindekiler Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i ziyaret etti. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in makamında gerçekleşen ziyarette MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Başkan Özdemir’e yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Özdemir, "Cumhur İttifakı olarak uyum içerisinde 2023 için çalışmaktayız. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. İttifak bilinci içerisinde halkımıza hizmet etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Rabb’im çalışmalarınızda kolaylıklar versin" diye konuştu.