Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, deprem felaketi nedeniyle buruk bir bayram yaşadıklarını belirterek, "Öncelikle yüce Mevlam deprem felaketinden etkilenen kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Bayramlar birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren önemli zaman dilimleridir" dedi.

Havza Belediyesi tarafından bayramlaşma programı düzenlendi. Belediye binası önünde kurulan bayramlaşma çadırında gerçekleşen programa Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in yanı sıra parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, önceki dönem belediye başkanı Murat İkiz, muhtarlar, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma programına katılanlar ile tek tek bayramlaşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yaşanan deprem felaketi nedeniyle buruk bir bayram yaşandığını ifade ederek, “Öncelikle yüce Mevlam deprem felaketinden etkilenen kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Bayramlar birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren önemli zaman dilimleridir. Allah’ımıza şükürler olsun yeniden doyasıya kucaklaştığımız bayramlara kavuştuk. Bayrama ulaşmanın sevinci içerisindeyiz. Bayramlar paylaşmanın ve yardımlaşmanın müstesna günü. Bu nedenle bayram birlik ve beraberliğe vesile oluyor. Havza Belediyesi olarak Ramazan Bayramı’nda halkımızın rahatı için Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve zabıtamız olmak üzere gerekli tüm birimlerimiz görevinin başında ve göreve hazır. Başta ilçemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramlarını kutlarım. Rabbim bizlere tekrar nice bayramlara erişmeyi nasip etsin" diye konuştu.