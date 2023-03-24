Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Amacımız ve önceliğimiz halka hizmet götürmek. Bu amaç için Samsun Büyükşehir ile birlikte ve beraber hareket etmekteyiz" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Muhtarları Derneği Başkanı, yönetim kurulu ve dernek üyesi muhtarlar Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i ziyaret etti. Ziyaretçileri makamında kabul eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir muhtarlara yürütmüş oldukları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yapılan görüşmede muhtarlar ise Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e mahalleleri hakkında bilgiler verilerek taleplerini ilettiler.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin Başkan Demir’e teşekkür ederek, "Öncelikle mahalle muhtarlarımız ve şahsım adına ilçemize vermiş oldukları desteklerden ötürü Sayın Başkanımız Mustafa Demir’e teşekkür ediyorum. Biliyorum ki Sayın Başkanımız bundan önce olduğu gibi bundan sonrada bizlerin hep yanında olacak. Kendisine ve ekibine yürütmüş oldukları işlerde başarılar dilerim" diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Havza Belediyesi olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak çalışmalara yön verildiğini belirterek, "Amacımız ve önceliğimiz halka hizmet götürmek. Bu amaç için Samsun Büyükşehir ile birlikte ve beraber hareket etmekteyiz. Bunların en güzel örneklerinden biri çok mekanik otoparktır. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e ilçemize vermiş oldukları destekler ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ve Havzalı muhtarlara ziyaretleri için teşekkür etti. Başkan Demir, tüm gayretlerinin Samsun’a hizmet olduğuna değinerek tüm mahallelerin altyapı çalışmalarının tamamlanacağını açıkladı.