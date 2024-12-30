Antalya’nın Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Yeni Alanyalılar olarak adlandırılan Yabancılar Meclisi’ni daha verimli bir hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu yeni yapı, iş birliği ve diyaloğu esas alarak tüm paydaşların katılımını memnuniyetle karşılamaktadır" dedi.

Kent kültürünü tanımlayan birlik, barış ve uyum değerlerine bağlılığı yeni yılda bir kez daha vurgulamak istediklerini kaydeden Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Yeni Alanyalılar" olarak adlandırılan Yabancılar Meclisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Özçelik, "130’dan fazla milletten insanın bir arada yaşadığı Alanya, küresel uyumun öncü bir modeli olarak öne çıkmaktadır. Bu kapsamda Yabancılar Meclisi, kurulduğu günden bu yana entegrasyonu teşvik eden ve kültürel etkileşimi güçlendiren önemli bir platform olarak hizmet vermiştir. Bu güçlü temeller üzerinde yükselerek, Meclis’in yapısını daha kapsayıcı ve verimli bir hale getirme hedefindeyiz" diye konuştu.

"Daha etkin ve yenilikçi vizyon geliştirdik"

Bilimsel yaklaşımları temel alan, daha etkin ve yenilikçi bir vizyon geliştirdiklerine işaret eden Başkan Osman Tarık Özçelik, "Bu yeni yapı, iş birliği ve diyaloğu esas alarak tüm paydaşların katılımını memnuniyetle karşılamaktadır. Geçmişte katkı sağlayanlardan yeni katılımcılara kadar herkesi, Alanya’nın geleceği için bu kolektif vizyonun bir parçası olmaya davet ediyoruz. Alanya Belediyesi olarak bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyor, gelecekte de barış ve hoşgörünün simgesi olan şehrimizi hep birlikte daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz" dedi.