Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 3. Alanya Tropikal Meyve Festivali ile ilgili basın toplantısı yaptı. Tüm halkı festivale davet eden Başkan Özçelik, "Belediye olarak tarıma verilebilecek her türlü desteği veriyoruz" dedi.

Alanya Belediyesi tarafından 1-2-3 Kasım tarihleri arasında bu yıl 3. kez gerçekleştirilecek Tropikal Meyve Festivali ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, festival hakkında bilgilendirmede bulundu. Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın festivalle ilgili yaptığı açıklamada, “Biz, Alanya’yı hep birlikte yöneteceğiz demiştik. Tıpkı diğer organizasyonlarda olduğu gibi bu festivalde de bu sözümüzü uyguladık. 3 günlük bir organizasyonun ötesinde tarım üreticilerimizle birlikte çalıştığımız, geniş katılımlı bir festival düzenledik. Böylelikle zenginliğimiz, gücümüz daha da arttı. Bu seneki organizasyonumuz geçen seneden daha da anlam kazandı" dedi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa ise festivalin detaylarını ve bu yıl yapılacak yenilikleri aktardı. Çapa, “Bu yıl ilk kez festival kapsamında İstanbul basınında farklı mecralarda görev yapan 15 gazeteci misafirimizi Alanya’ya davet ettik. Tarım ekonomisi, gastronomi ve turizm unsurlarının yer aldığı bir program ile festivalden önce şehrimize gelerek şehrimizi ve festivalimizi yaşamalarını sağlayacağız. Festival alanı hem çocuklar hem de ailelerin doyasıya vakit geçirebilmeleri için dizayn ediliyor. Alandaki balon oyun parkları ve çocuk oyun etkinlik atölyeleri ile çocuklar doyasıya eğlenecek. Alanda müzik yapmalarına imkan tanıdığımız sokak müzisyenleri yer alacaklar ve konsept hazırlanan fotoğraf alanlarında müzik yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik tüm halkı festivale davet ederek, “Biz, geçmişte ne yapıldıysa bugün daha iyisini, yarın da bugünden daha iyisini yapacağız diye iddialı bir şekilde çalışmalara başlamıştık. Geçen yıldan çok farklı etkinliklerle Belediye Binası arkasında festivalimizi başlatıp, hayırlısıyla bitireceğiz. Alanya’mız doğal zenginlikleri yönünden oldukça şanslı, toprakları verimli bir yer. Mango, muz, avokado, ejder meyvesi, pitaya ve birçok tropikal meyve bu topraklarda yetişiyor. Alanya için çok özel, çok güzel bir ayrıcalıktır. Tabi bunların oluşumunda Alanya’mızın sahip olduğu iklim çok önemli. İklim değişiminin de bu meyvelerin Alanya’da yetiştirilmesine katkısı vardır. Bu meyvelerimizin 18-20 tanesi ticari kapasiteye ulaşmış olup, toplam 50’ye yakın tropikal meyvemiz var. Tropikal meyveler Alanya’daki çiftçilerimizin ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. Belediye olarak tarıma verilebilecek her türlü desteği veriyoruz. Tropikal Meyve Festivali’nin Türkiye’de tanıtılabilmesi ve bunun bilgisini ülkemize yayabilmek için ulusal kanallarda ayrıca tanıtım yapıyoruz. Alanya’mızın tanıtımıyla turizmimizi geliştirebilmek ve herkesin tropikal lezzetleri tatması için tüm halkımızı festivalimize davet ediyorum” dedi.