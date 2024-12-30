Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yeni haftanın mesaisine Oba Mahallesi’nde kurulan semt pazarında başladı. Pazar esnafıyla bir araya gelen Başkan Özçelik, "Rant oluşturacak, haksız kazanç elde edecek hiçbir uygulamaya asla izin vermeyiz" dedi.

Taleplerini dinleyip notlar aldı

Pazarcı esnaflarının stantlarını tek tek ziyaret ederek hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, tezgahlardaki fiyatları da inceledi. Ayrıca Pazar alışverişini yapan halkla da sohbet eden Başkan Özçelik, talepleri dikkatle dinleyip notlar aldı.

Başkan Özçelik: “Kanunlar çerçevesinde çözülecek”

Pazar gezisinin ardından esnafların talepleri dinleyen Başkan Özçelik, her konunun kanunlar çerçevesinde çözüleceğini belirterek, pazarda ranta asla izin vermeyeceğini söyledi. Başkan Özçelik; “Odamızla gerekli istişarelerde bulunarak bugüne kadar Pazar esnafımızın taleplerini yerine getirmek için elimizden geleni yaptık. Bugün de sizlerle hem hasbihal edelim hem de taleplerinizi dinleyelim diyerek ekip arkadaşlarımızla sahaya indik. Sizden gelen her türlü talebi kanunlar çerçevesinde ele alarak çözüme kavuşturacağımızın sözünü veriyorum. Ancak rant oluşturacak, haksız kazanç elde edecek hiçbir uygulamaya asla izin vermeyiz” dedi.

Pazarcı, kendimizi değerli hissettik

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in ziyaretinden ve ilgisinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten esnaflar, "Kendimizi değerli hissettik. Başkanımız ve ekibine güveniyoruz. Bizleri burada ziyaret ederek taleplerimizi dinleyen Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Özçelik’e ziyaretinde, Alanya Sabit-Seyyar Pazarcılar, Manavcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Gök, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü, Başkan Danışmanları Sadık Dizdaroğlu ve Nazmi Zavlak ile Belediye Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal eşlik etti.