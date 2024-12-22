Meteorolojik uyarı dolayısıyla hafta sonu için teyakkuza geçen Alanya Belediyesi ekipleri hazır kıta bekleyerek, her türlü olumsuzluğa acil müdahalede bulundu.

Kent genelinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle harekete geçen ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı. Hazır durumda bekleyen 88 personel, 37 iş makinası ve araçla yağışlı havanın afetsiz geçmesi için gerekli çalışmalarını yürüttü. Çözüm Masası’na iletilen bütün talepler, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in koordinesinde ekiplerin müdahalesiyle yerine getirildi.

"Günün her saati halkımızın hizmetindeyiz"

Meteorolojik uyarı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Alanya Belediyesi olarak çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü kaydeden Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Kentimiz genelinde son 24 saattir etkili olan yağışlı hava nedeniyle hazır durumda bekleyen Belediye ekiplerimiz, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini almış ve afetsiz geçmesi için gerekli çalışmalarını aralıksız yürütmektedir.Günün her saati ve her durumda halkımızın yanındayız" dedi.