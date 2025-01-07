Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Ankara’da yapılan ve Alanya İskelesi ile toplantısıyla ilgili, "Balıkçı Barınağı tüm yasal hakları ile Balıkçılar Kooperatifi’ne kiraya verilsin, tüm resmi işlemleri de aramızdaki protokol ile belediye yapsın, dedim. Çözüm noktasında çok önemli bir yere geldik" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nı, "2025 yılının ilk, bu binadaki son meclis toplantısına hepiniz hoş geldiniz” diyerek açtı. Ankara’da yapılan ve Alanya İskelesi’ni yakından ilgilendiren toplantı hakkında açıklama yapan Başkan Özçelik, “Bütün Alanya’mızın merakla beklediği Balıkçılar Barınağı ile ilgili toplantı Ankara’da gerçekleşti. Bu toplantıyı; Sayın Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Sayın eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Kaymakamımız, Sayın AK Parti İlçe Başkanı, bakanlıkların üst düzey genel müdürleri ve Balıkçılar Kooperatifi’ni temsilen Başkan Sayın Kerim Balıktay’ın birlikteliği ile yaptık. Toplantıda çeşitli formüller üzerinde duruldu. Belediye Başkanı olarak kendi fikirlerimi belirttim. Alanya’mızın böyle bir problemle karşı karşıya kaldığını ve bu problemi bir an an önce çözebilmemiz gerektiğini söyledim. Balıkçılar Kooperatifi’nin tüm haklarının korunması için kiralamanın ya da ihale açmanın kooperatife verilmesini talep ettim. Ancak, Alanya Belediyesi kooperatif ile bir protokol imzalasın, bu çerçevede limanda yapılması gereken tüm tamir, bakım, temizlik ve imar gibi resmi işlemlerin tamamının Alanya Belediyesi tarafından yapılmasına izin verilmesini istedim. Bunu yaparken de tüm maliyetleri, Alanya Belediyesi’nin karşılamasını kabul ettiğimizi belirttim. Kısacası son talebimiz, ‘Balıkçı Barınağı tüm yasal hakları ile Balıkçılar Kooperatifi’ne kiraya verilsin, tüm resmi işlemleri de aramızdaki protokol ile Belediye yapsın’ dedim. Sayın Bakan Yardımcısı daha önce kabul etmedikleri bu tür protokolleri kabul edeceğini beyan etti. Çözüm noktasında çok önemli bir yere geldik. Bu konuda hem Bakan Yardımcımıza hem de Mevlüt Çavuşoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Alanya deyimiyle; artık top Alanya Balıkçılar Kooperatifi’nde. Eğer kooperatif bunu kabul ederse, Alanya Belediyesi olarak kooperatifin elde ettiği hiçbir gelire talip olmayacağız. Toplantı genel olarak yapıcı bir ortamda geçti. Önümüzdeki günlerde Kooperatif Başkanı ve tüm üyelerinin katılımıyla Kaymakam Bey’in önderliğinde bir toplantı düzenlemek istiyoruz. Belli bir çözüm noktasında uzlaşacağımızı düşünüyorum. Buradan umarım olumlu bir sonuç çıkar, protokolü yapar ve Alanya’yı büyük bir problemden kurtarırız” ifadelerini kullandı.

"2024 yılında Alanya Belediyesi hiçbir arsasını satmadı"

2024 yılının bilançosu ile ilgili meclis üyelerini ve kamuoyunu bilgilendiren Başkan Özçelik, “2024 yılının bütçesi 4 milyar 605 milyon lira olarak yapılmış. Bu bütçede 2 milyar 800 milyon lira gelir hedeflenmiş, 1 milyar 805 milyon lira açık bütçe ya da arsa satışı yazılmış. 2024 yılında, 3 milyar 750 milyon 542 bin lira bütçe gerçekleştirdik. Gelirimiz, 3 milyar 405 milyon lira oldu. Bütçe açığımız 345 milyon TL’de kaldı. Bu rakamlar henüz gelmeyen faturalar dolayısıyla az miktar değişecektir. En başta belirlenen 1 milyar 805 milyon lira bütçe açığının, 605 milyon lirasını gelir artışıyla kapattık. 805 milyon lirayı çok gerekli olmayan ihaleleri iptal ederek kapattık. Yani, açık bütçemizin 1 milyar 460 milyonluk kısmını kapatmış olduk. Arsa satışı ile yapacağımız hesap kapatma işlemlerini yapmadık. 2024 yılı itibariyle Alanya Belediyesi hiçbir arsasını satmamıştır" dedi.

"Sanayi bölgelerine borç azalıyor"

Alanya Belediyesi’nin sanayilere olan borcunu azaltmaya başladıklarını kaydeden Başkan Özçelik, “31 Mart’ta görevi devraldığımızda Ankara, Antalya ve Alanya gibi yerlerdeki sanayi bölgelerinde borçlarımızdan dolayı birçok aracımızı alamamıştık. 2023 yılından 2024 yılına sanayi esnafına 30 milyon lira borç devredilmiş. 2024 yılında ise bizim idaremizde 122 milyon liralık hizmet alınmış. İkisinin toplamı 151 milyon 746 bin lira. Biz, bu dönemde sanayi esnafına 125 milyon 400 bin lira para ödemişiz. 1 Ocak 2024’ten 31 Aralık’a kadar olan harcamaları ödemiş, geçmişten kalan borcun küçük bir kısmını da kapatmışız. 31 Aralık 2024’ten 2025’e devreden borcumuz 26 milyon liradır" diye konuştu.

"SGK’ya 6 milyon 800 bin lira borcumuz kaldı"

Alanya Belediyesi’nin piyasaya ve resmi kurumlara olan borçlarını da azalttıklarını belirten Başkan Özçelik, “Belediyemizin 31 Mart itibariyle piyasaya 704 milyon lira borcu vardı. 31 Aralık 2024’te biz bu borcu 597 milyon liraya indirdik. Borcumuzu 106 milyon liraya indirdik. Bu, piyasaya olan borçlardır. Sanayi, kıdem tazminatları, müteahhitlerin hakedişleri ve Belediye’ye yapılan mal alımları gibi. Bu arada yüzde 50 enflasyonu lütfen göz ardı etmeyin ve pek çok yatırım yaptığımız da belirteyim. 2024 yılında yapmış olduğumuz ihalelerin tamamının parasını günü gününe ödeyebiliyoruz. Bunun karşılığında da reel fiyatlarla ihale yapıyoruz. 2024 yılı içerisinde oluşan Belediyenin vergi borcu 330 milyon TL. Bunun 90 milyon TL’sini ödedik ve borcumuzu 240 milyon liraya indirdik. Maliye ile borcu yapılandırmak üzere arsa değişim işine girdik ama o borcu da indirdik. 2024 yılı içerisinde Belediye’mizden SGK’ya 96 milyon 800 bin lira prim borcu üretilmiş, 90 milyonunu ödedik. SGK’ya 6 milyon 800 bin lira borcumuz kaldı. Ayrıca su şirketimizin de borçlarını büyük oranda bitirdik" dedi.

"Emekli olan arkadaşlarımızı aylarca bekletmiyoruz"

Belediye personel sayısının azaldığını ve emekli olanların aylarca bekletilmediğini söyleyen Başkan Özçelik, “31 Mart’ta devraldığımızda Alanya Belediyesi’nin maaş ödediği personel sayısı 2 bin 847’ydi. Sıkıntılı olanlar hariç hiç işçi çıkarmadık. Personel sayımızı 2 bin 630’a indik. 217 kişi, emekliliği gelenler ve sıkıntılı arkadaşlarımızın işten çıkması ile azalmış oldu. Emekli olan arkadaşlarımızdan Aralık ayı içerisinde 30 milyon lira kıdem tazminatı da geldi. Yani en başta söylediğim borcun 30 milyon TL’si son bir ayda oluşan borç. Ondan önce yıl içinde 37 milyon TL kıdem tazminatı borcu oluşmuştu. Bunun 17 milyon TL’sini ödedik. Taksit taksit ödeyerek hem kendimizi kontrol ediyor hem de emekliliği hak eden arkadaşlarımızı aylarca bekletmiyoruz" şeklinde konuştu.

"Çay bahçesinde hedefimize ulaştık"

Geçtiğimiz aylarda hizmete açılan İskele Çay Bahçesi Projesi’nin amacına ulaştığının altını çizen Başkan Özçelik, “16 Mayıs 2024’te çay bahçesini tahliye ettik. O süreçte içindeki arkadaşlarımızın Alanya Belediyesi’ne ödemedikleri para, 4 milyon 197 bin TL. Bunu tahsil etmek için hukuki işlemlere başladık. Çay Bahçesi’ni toplamda 26 milyon TL’ye mal ettik. Şu anda kalan borcumuz 2 milyon TL ve daha vadesi gelmediği için duruyor. Onu da sıfırlayacağız. Hedefimize ulaştığımızı düşünüyoruz. Günlük ortalama bin 300 civarında fiş kesiyoruz. Havanın durumuna göre ortalama 200 bin lira civarı bir ciro çekiliyor. Orta, dar gelirli vatandaşlarımızın kullanacağı, sosyalleşeceği bir alan sağladık” dedi.

"2024 yılında 2421 yeni ruhsat verildi"

Alanya’daki ruhsatsızlık sorununun hızla bittiğini belirten Başkan Özçelik, “Alanya’daki işletmelerin ruhsatsızlık problemini hep gündeme getirdik ve yoğun bir şekilde esnafımıza ruhsat almalarını söyledik. İlk 4 gidişimizde hiçbir ceza uygulamadan ruhsat almalarını söyledik. Alanya Belediyesi son 3 yılda 2 bin 652 ruhsat vermiş. Sadece 2024 yılında bu sayı 2 bin 421 oldu. Yani son 3 yılın toplamına yakın bir ruhsatlanma yaptık. 700 tane ruhsatlanmak için tüm belgelerini vermiş, itfaiye raporu bekleyen esnaflarımız da var. Onlar da yetiştirmiş olsa 3 binin üzerinde esnafımızı ruhsatlandırmış olacaktık" dedi.

"Dar gelirli vatandaşlara destek 2 bin TL’ye çıkarıldı"

Seçim dönemindeki vaadi ile ilgili açıklama yapan Başkan Özçelik, "Alanya Belediyesi’nin dar gelirli insanlara verdiği Destek Kart uygulaması vardı. Belediyemiz vatandaşlara 600 TL ödüyordu. Biz seçim döneminde bu desteği en az asgari ücret seviyesine çıkaracağız demiştik. O sözümüzü de yerine getiriyoruz. Desteği 600 liradan 2 bin liraya desteği çıkarıyoruz. Asgari ücretin 22 bin lira olduğunu düşünürsek, biz yıllık 24 bin lira destek ile biraz da bu rakamın üstüne çıkmış oluyoruz" dedi.

Denetim komisyonu belirlendi

Başkan Özçelik’in konuşmasının ardından yapılan seçim ile 1 yıl boyunca görev yapacak Denetim Komisyonu üyeliğine; Engin Alataş, Utkan Hasan Eminoğlu, İrem Yunusoğlu, Kayhan Balta ve Ali Kamburoğlu seçildi.

Ruhsat başvuru süreleri uzatıldı

İşletmelerin metrekare sıkıntısı nedeniyle ruhsat alamaması göz önüne alınarak Ekim ayı meclis toplantısında bir karar alınmış ve bir defaya mahsus ruhsat alımlarında metrekare şartı gözetilmemesine karar verilmişti. Konuyla ilgili verilen sürenin uzatılması ile ilgili Belediye Meclisi’nde yeni bir karar alındı. Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ünlü, “2024 yılında ruhsat denetimleri yoğun bir şekilde yapıldı. Sahada gördük ki işletmelerimizin yüzde 50’sinden fazlası ruhsatsızdı. Bunların bir kısmı daha önce alınan meclis kararları nedeniyle ruhsatlandırılamıyordu. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri hariç metrekare şartının bir defaya mahsusu aramayalım demiştik. Sadece Aralık ayında 740 tane ruhsat verdik. İtfaiyenin bu hıza yetişememesi nedeniyle başvuru süresinin 31 Mart’a kadar uzatılması ile ilgili bir kararı meclise sunuyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, turizm tesislerinin talebi doğrultusunda önerideki tarihin 31 Mart’tan 30 Nisan’a uzatılmasını meclise sundu ve karar meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. Başkan Özçelik bir sonraki Meclis Toplantısı’nın yeni belediye hizmet binasında 4 Şubat’ta yapılacağını belirtti.