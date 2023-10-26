Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) Encümen Üyesi Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın da imzasının bulunduğu önerge ile İsrail zulmüyle yıkılan Gazze’ye yardım yapılması yönünde karar alındı.

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Ankara’ya giden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; Türkiye Belediyeler Birliği’nin Ekim ayı meclis toplantısına katıldı.Encümen Üyesi olarak görev yapan Başkan Özcan’ın da imzasının da yer aldığı Gazze’ye yardım yapılması yönündeki önerge meclisten geçerek oy birliği ile kabul edildi.

İsrail güçlerinin Gazze’de el-Ehli Baptist Hastanesi’ni hedef aldığı ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini saldırılarla daha da dehşet verici bir hal alan savaşı soykırım olarak nitelendiren Başkan Özcan, “İnsanlığın mahşeri vicdanı ve tarih nezdinde İsrail devleti muhakkak yargılanacaktır. İnsanlık suçu işleyen bu barbar devleti kınıyorum” diyerek önerge için imza veren tüm üyelere de ayrıca teşekkür etti.