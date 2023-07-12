Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, öğrencilerin kültürel etkinliklere erişimini teşvik etmek için yaz tatili hediyesi olarak İsmail Gülnar Tiyatrosu tarafından hazırlanan ’Vatan Sevdalıları’ tiyatro oyununun biletlerini hediye ederek, tüm öğrencileri tiyatroya davet etti.

Genç neslin sanata olan ilgisini artırmak ve tiyatronun büyülü dünyasını keşfetmelerine imkan sağlamak için çalışmalar yapan Nazilli Belediyesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yaz tatilinde de öğrencileri tiyatro ile buluşturuyor. İzmir İsmail Gülnar Tiyatrosu tarafından hazırlanan Vatan Sevdalıları tiyatro oyunu 14 Temmuz’da Nazilli Belediyesi Tiyatro Salonu’nda izleyicilerle buluşacak. Oyun, 14 Temmuz Cuma günü 12.00, 14.00 ve 16.00 saatlerinde 3 seans olarak sahnelenecek. Başkan Özcan’ın bu anlamlı girişimi, öğrencilerin yaz tatilinde eğlenceli ve öğretici bir etkinlik yapmalarına imkan sağlayacak. Vatan Sevdalıları tiyatro oyununu izlemek isteyen öğrenciler, ikamet ettikleri mahalle muhtarlıklarından biletleri ücretsiz olarak temin edebilecek.

Tüm öğrencileri ’Vatan Sevdalıları’ tiyatro oyununa davet eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yaz tatilinde de öğrencilerimizi hem eğitici hem de öğretici bir tiyatro oyunuyla buluşturuyoruz. Ülkemizin geleceği, yarınlarımızın teminatı evlatlarımızın yaz tatillerini en verimli ve en keyifli şekilde geçirmesi için çalışmalar yapıyoruz. Eğitici içerikli ve büyük emeklerle hazırlanan bu oyuna da tüm öğrencilerimizi davet ediyoruz” dedi.