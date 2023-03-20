Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Özcan mesajında şu ifadelere yer verdi: “Birlik ve beraberliğin simgesi olan Nevruz Bayramı, içerdiği güçlü anlamlarla milletimizin sevgi, barış ve kardeşlik duyguları içinde kutladığı bir gündür. Ancak her zamankinden farklı olarak bu yıl ihtiyacımız olan, dayanışma duygumuzun daha da arttığı bir Nevruz Bayramıdır. Kutlamaların, şenliklerin ötesinde, gönüller inşa ettiğimiz, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sardığımız, birlik ve beraberlik duygumuzun daha da güçlendiği bir Nevruz özü, hayatı paylaşabilme iradesidir. Nevruz’u bolluk ve bereketi müjdeleyen sımsıcak günlerin bir başlangıcı kabul ederek, gelecek aydınlık günlerimizi bu umutla karşılamamız gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Nazillili hemşehrilerim olmak üzere milletimizin Nevruz Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, sıkıntılardan uzak, omuz omuza kol kola, milletçe huzur içinde yaşayacağımız günler diliyorum”