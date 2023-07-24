Nazilli’ye 10 kilometre uzaklıktaki tarım arazilerinde eş zamanlı olarak çıkan yangın sonrası Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Nazilli’ye bağlı Dallıca ve Sultanhisar’a bağlı Atça Mahallesi’ndeki tarım arazilerinde eş zamanlı olarak çıkan yangın haberini alan Başkan Kürşat Engin Özcan belediye ekipleri ile birlikte bölgeye intikal etti. İtfaiye ve belediye ekiplerinin eş zamanlı müdahale ederek kontrol altına aldıkları yangında tarım arazilerinin ciddi zarar gördüğünü dile getiren Başkan Özcan, "Aşırı sıcaklar nedeniyle meydana gelebilecek yangınlar için vatandaşlarımıza sık sık uyarılarda bulunmuştuk. Ancak bugün yaşadığımız eş zamanlı ve aynı şerit üzerinde meydana gelen yangınlar ile ilgili maalesef kasıt iddiaları da söz konusu. Güvenlik güçlerimiz olayı araştırıyor. Belediye ekiplerimiz su tankerleri ile söndürme çalışmalarına anında müdahale ederek felaketin daha da büyümesinin önüne geçmiştir. Emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyor, vatandaşlarımızı tedbirli olmaları hususunda bir kez daha uyarıyorum" dedi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.