Bolu Kartalkaya'da çıkan otel yangını ardından ekiplerle birlikte bölgeye intikal eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, o ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken, durumun çok vahim olduğunu söyledi.BOLU (İGFA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gece saat: 03.30'da Kartalkaya'da çıkan otel yangınına itfaiye ekipleri ile birlikte intikal ettiklerini belirterek, tüm ekiplerin cansiperane şekilde birçok vatandaşı yangından çıkarttığını ve halen de içeride çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Başkan Özcan, acı olaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken, durumun çok vahim olduğunu söyledi.

Bu gece Saat: 03.30'da Kartalkaya'da çıkan otel yangınına itfaiye ekiplerimiz ile birlikte intikal ettik. Tüm ekiplerimiz cansiperane bir şekilde birçok vatandaşımızı yangından çıkarttı ve halen daha içeride çalışmalar devam ediyor. Allah bir daha böyle acılar göstermesin. pic.twitter.com/26OWJP6VwJ— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) January 21, 2025

Görevli ekiplerin tüm katlara henüz giremediğini ifade eden Başkan Özcan, cansiparene şekilde içeride yaralı da olsa vatandaşları kurtarmaya gayret ettiklerini belirterek, "Allah bir daha böyle acılar göstermesin" dedi.

Hatırlanacağı gibi, bölgede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da gerekli çalışmaları yapmak üzere olay yerinde bulunduğu, koordinasyon merkezinde gerekli istişareleri ve yönlendirmeleri yaptıkları öğrenildi.