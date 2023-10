Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 29 Ekim Cumhuriyet’in ilanının 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüzün de dediği gibi; “Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.” Aziz Türk milletine en büyük armağan olan Cumhuriyetimiz, 100. yılında şanla şerefle kutlanacak ve bu kutlu güne ulaşmanın mutluluğunu 85 milyonla hep birlikte yaşayacağız. Bağımsızlık ve milli mücadelemizin sembolü olan Cumhuriyetimiz, ilelebet payidar kalacak, nesilden nesile aktarılarak her geçen gün daha da güçlü olacaktır. Nazillimizin dört bir yanının şanlı Türk bayrağımız ile donatılması çağrısı hemşehrilerimizde tam olarak karşılık bulmuş ve günlerdir her evde, her iş yerinde dalgalanan al bayrağımız bizleri daha da gururlandırmıştır. Pazar günü yapılacak olan kutlamalar ve fener alayımızda da Cumhuriyet coşkumuz en güzel şekilde yaşanacaktır. Yalnızca bir gün değil yıl boyu bu coşkuyu yaşatmak, 100. yılımızı en güzel şekilde kutlamak için hazırız. Bayramımımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene!" ifadelerine yer verdi.