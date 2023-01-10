Aydın’ın Nazilli ilçesinde devam eden zeytin hasadına katılan ve üreticilerle bir araya gelen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Ülkemizin en kaliteli zeytinyağı Nazilli’de üretilmektedir” dedi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde devam eden zeytin hasadına katılan ve üreticilerle bir araya gelen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Ülkemizin en kaliteli zeytinyağı Nazilli’de üretilmektedir” dedi.

Uzun yaşamın sırrı olarak bilinen, bolluğun, bereketin, adaletin, sağlığın, barışın, arınmanın ve yeniden doğuşun sembolü olan zeytin için Nazilli’de hasat zamanı başladı. İlçede her yıl binlerce kişi 40 bin yıl önce insanlığa armağan olarak ilk defa Ege topraklarında yetişen zeytinin hasadı için sabah erken saatlerde yola çıkıyor.

Kur’an-ı Kerim, İncil ve Tevrat’ta kutsal ağaç olarak nitelendirilen, İlyada Destanı’nda şair Homeros’un zeytinin ölümsüzlüğünü “Ben herkese aidim ve kimseye ait değilim, sen gelmeden önce de buradaydım, sen gittikten sonra da burada olacağım” diyerek anlattığı zeytin, Nazilli’nin en büyük geçim kaynaklarından biri.

Türkiye’nin en kaliteli ve rekoltesi yüksek zeytinlerinin Nazilli’de yetiştiğini söyleyen üreticiler, bölgenin iklim koşullarının, yer altı sularının ve binlerce yıllık zeytin ağaçlarının büyük etken olduğu konusunda hemfikir.

“Yol çalışmalarıyla çiftçiye destek veriliyor”

Eycelli Mahallesi’nde yol çalışmalarını denetlediği esnada zeytin üreticileri ile sohbet eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Zeytin hasadı yapan hemşehrilerimizle bir araya geldik. Biz tarlaya giden bu yolların yapımında, tarımsal üretime destek vermek amacıyla büyük çaba sarf ediyoruz. Yolların yapımı, istinat duvarlarının oluşturulması, yol güvenliklerinin sağlanması ile ilgili ciddi gayretlerimiz var. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Hasat zamanı imece usulü destek sağlanıyor”

Zeytin hasadının kadın erkek demeden tüm aile bireyleri ile birlikte yapıldığını söyleyen Başkan Özcan; “Herkes birbirine imece usulü destek veriyor. Bu bizim sosyal ve kültürel yapımızı ve devamlı olarak gelişimimizi gösteriyor. Nazillimize büyük katkı sağlıyorlar. Bin, 2 bin yaşında ağaçlarımız var. Bu araçlar tarımın devamlılığını gösteriyor. 2 bin yıldır bu zeytin ağacı insanlığa katkı sağlıyor” sözlerini kaydetti.

“Uzun yaşamın sırrı Nazilli’de”

Nazilli’de uzun ve sağlıklı yaşamın hem beslenme alışkanlıkları hem de insanların hayata bakış tarzı ile ilişkili olduğunu dile getiren Özcan; “Biz Nazillililer uzun yaşıyoruz ve uzun yaşamımızın sırlarından bir tanesi ölmez ağacı olarak bilinen zeytini tüketmemiz. Ülkemizin en kaliteli zeytinyağı Nazilimizde üretilmektedir. Bütün vatandaşlarımızı Nazilli’de üretilen zeytinyağlarını tüketmeye davet ediyoruz. Uzun yaşamın kaynaklarından bir tanesi zeytinyağı olduğu gibi aynı zamanda halkımızın hayata bakış açısını gösteren Kübra teyzemizin sözlerinden bir tanesi; ‘eşeğimi kaybederim, neşemi kaybetmem” diyerek uzun yaşamın sırlarını paylaştı.