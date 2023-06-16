Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilere başarı mesajı yayımladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yayımladığı mesajında, "YKS 2023’e girecek bütün öğrencilerimize zihin açıklığı, kolaylıklar ve başarılar diliyorum" ifadelerini kaydetti.

Gençlere her zaman güven duyduklarını belirten Başkan Özcan; “Sevgili gençler, sizler bizim yarınımız, ümidimiz, iftihar kaynağımızsınız. YKS hayat yolunda hayallerinize ulaşmak için önemli bir adım. Bunun için gayret ettiniz, çok çalıştınız. Emeklerinizin karşılığını alacağınıza inanıyorum. Heyecanınızı, azminizi ve gözlerinizdeki ışığı daima diri tutun. Geleceğimiz sizinle daha parlak. Gireceğiniz bu sınavın sonucu her ne olursa olsun, hayat yolunda sizlere güvenimiz tamdır" dedi.