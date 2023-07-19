Nazilli Belediyesi’ne bağlı ekipler, Dallıca Mahallesi 4614 sokak ve 4547 sokakta yeni yol açma çalışmalarına başladı. İhtiyaç ivediliği gözetilerek, toplamda bin 500 metre karelik kilitli parke taşı döşenecek yol ile vatandaşın hayatı kolaylaşacak.

Nazilli Belediyesi yol açma çalışmalarına devam ediyor. Merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı olarak yol bakım, onarım ve parke taşı kaplama çalışması yürüten Nazilli Belediyesi ekipleri, Dallıca Mahallesi’nde 4614 sokak ve 4547 sokakta yeni yol açma faaliyetlerini sürdürüyor. Site olarak yapılan yerleşim alanında planlı ve projeli olarak açılan yollara şimdilik toplamda bin 500 metre karelik kilitli parke taşı döşenecek.

Yeni yerleşim alanları ile büyüyen ve genişleyen Nazilli’ye sağlıklı ve sağlam yollar kazandırmaya devam edileceğinin altını çizen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Dallıca Mahallemizde planlı ve projeli olarak oluşturulan yeni siteler yapıldı. Bu sitelerde yaşamaya başlayacak olan vatandaşlarımızın ihtiyaç ivediliği gözetilerek yürütülen çalışmalar çerçevesinde yeni yol açma ve düzenleme çalışmalarımıza başladık. Binaların yapım aşamasında alt yapıları gerçekleştirilen yollarda ekiplerimiz iş makineleri ile stabilizesini yaparken diğer taraftan da bordürlerini döşüyor. Çalışmalarımıza hız vererek devam edeceğimizi dile getirmiştik. Bu anlamda tüm birimlerimizle koordineli olarak ilçemizin pek çok noktasında eş zamanlı olarak devam eden çalışmalarımız var. Geçtiğimiz haftalarda yine Zafer Mahallesi 4 Sokak ile Ordu Caddesi kesişirinde yer alan, yaya ve araç trafiğinde ciddi tehlike arz eden trafo ekiplerimiz tarafından yıkılmıştı. Ana yol hattında ki bu engelin kaldırılmasından sonra yol ve kaldırım üzerindeki düzenlemeler de tamamlanıyor. Mesai mevhumu gözetmeksizin hemşerilerimize hizmet götürmek için 7 gün 24 saat çalışan tüm ekibime canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.