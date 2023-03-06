Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Berat Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Berat Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Kandillerin tüm İslam alemi için kıymetli zaman dilimleri olduğunu dile getiren Başkan Özcan, mesajında “Kandiller sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı günlerdendir. Ramazan’ın müjdecisi üç ayarların feyz ve bereket kapılarından biri olan Berat Kandili’ne erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İslamiyete göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi olarak anılmaktadır. Bu vesileyle bir ay önce yaşadığımız ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm ölmüşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, bu gecenin bütün Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekişmesine, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbim Berat Kandili hürmetine ibadet ve dualarımızı kabul etsin" ifadelerine yer verdi.