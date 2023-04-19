Aydın Otizm Derneği Nazilli İlçe Temsilcileri Sema Özel ve Muzaffer Uyan ile dernek üyeleri Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.

Dezavantajları grupların yaşamlarının kolaylaştırılması, sosyal yaşamda daha fazla yer almalarının sağlanması ve istihdam edilmesi konusunda çalışmalar yapan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Otizm Derneği Nazilli İlçe Temsilciliği’ni makamında ağırladı. Acil çözüm bekleyen sorunların çözümü için Başkan Özcan’a taleplerini ileten İlçe Temsilcisi Özel, “Aydın Otizm Derneği Nazilli ilçe temsilcileri olarak başkanımızı ziyaret ettik. Hem kendimizi tanıtmak, Nazilli otizm ailesi hakkında bilgi vermek hem de acil çözüm bekleyen sorunlarımızın çözümünde destek sağlaması anlamında ziyaret talebinde bulunmuştuk. Sorunlarımızın çözümü noktasında bize destek vereceklerinin sözünü verdiler. Bu ailelerimiz ve çocuklarımız için çok mutluluk verici. Önümüzdeki günlerde güzel çalışmalar olacağına dair inancımız bugün daha da pekişti. Bizler Nazilli otizm ailesine destek verecek tüm sivil toplum kuruluşlarını, kamu idarelerini ziyaret ederek kendimizi tanıttık ve destek talebinde bulunduk. Nazilli Kent Konseyi Başkanı Gürkan Yenipazarlı da bize destek vereceğini söyledi. Bundan sonraki tüm sosyal projelerimizde bizlere destek vereceklerine canı gönülden inanıyoruz” dedi.

"Otizmli vatandaşlarımızın yanındayız"

Talepleri ilgiyle dinleyen ve notlar alan Belediye Başkanı Özcan, “Bizler göreve geldiğimiz ilk günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde çalıştık. Gerek yoğun iş programımızda gerekse pandemi döneminde taviz vermediğimiz konulardan biri de sosyal belediyecilik noktasında yaptığımız çalışmalarımız oldu. Bu noktada otizmli vatandaşlarımızın da her zaman yanlarında olacağımızın sözünü verdik. İnşallah taleplerinin yerine getirilmesi için Nazilli Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.