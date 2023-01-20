İlçeye yapılacak yatırımlarla ilgili temasları sağlamak için sık sık Ankara’ya giden Aydın Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Toygar Mahallesi’nde yapılması planlanan 2’nci Organize Sanayi Bölgesi için Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un gerekli talimatları verdiğini müjdeledi.

İlçeye yapılacak yatırımlarla ilgili temasları sağlamak için sık sık Ankara’ya giden Aydın Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Toygar Mahallesi’nde yapılması planlanan 2’nci Organize Sanayi Bölgesi için Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un gerekli talimatları verdiğini müjdeledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan ve MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren ile birlikte Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u Ankara’daki makamında ziyaret etti.

Nazilli’nin eğitim, tarım, ticaret, turizm ve sanayi alanında kalkınması için büyük atılımlar gerçekleştireceklerini kaydeden Belediye Başkanı Özcan, sanayi kalkınmasının sağlanması için kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Toygar Mahallesi’nde kurulması planlanan Serbest Ticaret Bölgesi için taleplerini ilettiklerini belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müjdeyi veren Başkan Özcan, “Nazilli Serbest Ticaret Bölgesi ile ilgili taleplerimizi Bakanımıza ilettik. Bakanımız çalışmaların başlaması için gerekli talimatları verdi. Nazillimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.