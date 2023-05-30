Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, gece saatlerinde başlayan ve gün boyu devam eden sağanak yağış nedeniyle dere yatağının taştığı ve hayatın felç olduğu Demirciler Mahallesi’nde seferberlik başlattı.

Tüm saha ekipleri ve iş makineleri ile birlikte Demirciler Mahallesi’ne giden Başkan Özcan, sokakların neredeyse tamamının büyük ölçüde hasar gördüğünü ve su tahliye işlemlerinin devam ettiğini duyurdu. Herhangi bir can kaybının olmadığını ancak maddi hasarın meydana geldiğini söyleyen Başkan Özcan, ekiplerin tamamının kapanan yolların açmak için çalıştığını kaydetti.

Evleri, araçları ve tarlaları zarar görev vatandaşlarla tek tek görüşen Başkan Özcan; “Öncelikle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Akşam saatlerinden bu yana aralıksız devam eden yağmur ne yazık ki Demirciler Mahallemizde ciddi bir zarara yol açmıştır. Dere yatağının taşması ile birlikte pek çok malzeme, ağaç kökleri mahalle içlerine kadar taşındı. Yolların neredeyse tamamında bozulmalar meydana geldi. Ekiplerimiz iş makineleri yardımıyla yolları açmak için çalışıyor. Sayın Kaymakamımız, devlet büyüklerimiz de konuyla yakından ilgileniyor. Vatandaşlarımızın hiç kuşkusu olmasın, selin yaraları en hızlı şekilde saracağız” dedi.