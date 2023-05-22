Nazilli Belediyesi, akşam saatlerinde ilçe merkezi başta olmak üzere pek çok noktada aniden bastırarak afete neden olan yağmur sonrası kentin dört bir yanına acil müdahale ekibi gönderdi.

Nazilli’de bugün 17.30 saatlerinde aniden etkili olan sağanak yağış başta kent merkezi olmak üzere pek çok mahallede afete neden oldu. Saha ekiplerin bilgilendirmelerinin yanı sıra vatandaşların da bizzat ulaşarak yardım talep ettiği Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, selin ardından maddi ve manevi hasarın meydana geldiği bölgelerde ekibi ile birlikte incelemelerde bulunarak acil müdahale talimatı verdi.

Afet haberini alır almaz şehrin pek çok noktasına anında ulaşan Nazilli Belediyesi ekipleri, yollarda meydana gelen hasarı gidermek için iş makinaları ile çalışmalara başladı. Devlet Karayolu’ndan Nazilli Devlet Hastanesi’ne bağlanan 75. Yıl Bulvarı’nda ise aşırı yağışlar nedeniyle duvarlar yıkıldı. Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen müdahalede bulunup kapanan yolu trafiğe açtı. Çalışmalara bizzat katılan Başkan Özcan, selin yaralarını sarmak için gün boyu çalışmaların süreceğini kaydetti.

Nazilli’de ciddi bir altyapı yetersizliği olduğuna dikkat çeken Özcan, "Alt yapıdaki yatırımlar zamanında Nazilli’ye yapılsaydı en az 100 milyon liraya mal olacak diyorlardı. Bunlar 5 ayda Nazilli’den toplanan paralar. İstasyon Meydanı’nın halini görüyorsunuz. Oradan taşan su geldi Hangar otoparkı ve çevresini doldurdu. Her zaman söylüyoruz alt yapı tamamlanmadan yapılan üst yapının hiçbir manası yok. İnşallah bundan sonraki süreçte Yerel Yönetimler Yasası’nda bir değişiklik olur ve bu yetkiler ilçe belediyesine teslim edilir. Biz de bu yetkilerimizle ve kaynaklarımızla bu sorunları çözeriz" dedi.