Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ve pazarda bırakılan sebze, meyveleri topladığı yönünde hakkında haberleri çıkan 83 yaşındaki Fatma Yazıcı’yı ziyaret eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Seçim için her şeyi yapabilecek zihniyetten utanıyoruz" dedi.

Nazilli’de yaşayan ve Salı Pazarı’nda esnaf tarafından bırakılan sebze meyveleri topladığı esnadaki görüntüleri sosyal medyada gündem olan 83 yaşındaki Fatma Yazıcı, ihtiyaç sahibi olmadığını söyleyerek kendisini siyasi malzeme yapanlara ateş püskürerek "“Benim Allah’a şükür hiçbir şeye ihtiyacım yok. tek isteğim bu haberleri gözüm görmesin" dedi. Yıldıztepe Mahallesi’nde iki katlı müstakil bir evde ailesi ile birlikte yaşayan ve eşinden kalan maaşı aldığını söyleyen yaşlı kadın, kendisini ziyaret eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a ihtiyaç sahibi olmadığını söyleyerek siyasi malzeme olarak kullanıldığını dile getirdi.

Başkan Özcan’a yerel basında çıkan haberlerin kaldırılması için talepte bulunan 83 yaşındaki Fatma Yazıcı; “Benim Allah’a şükür hiçbir şeye ihtiyacım yok. Dünden beri eşim dostum, komşularım haberleri görüp arıyor. Sizden hiçbir şey istemiyorum ama bu haberleri sildirin, gözüm görmesin. Ben atılan sebze meyveleri, ekmekleri yıllardır toplarım. Kurutup hayvanlara veririm. Her gün yürüyüşe çıkarım, kafam dağılır. Yoksa çöpten yiyecek toplamam. Pazarcılar meyveleri poşetlerle çöpe attıklarını, temiz olduğunu söyledi. Gidip aldım. Arkamdan fotoğraflarımı çekmişler. Yazıklar olsun” dedi.

"CHP’nin klasik algı operasyonlarından birine şahitlik ediyoruz"

CHP’nin bu tür manipülatif hareketlerle sık sık kamuoyunu yanılttığını söyleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Maalesef bir partinin seçim çalışmalarında tesadüf ettiği bir vatandaşımızla, Fatma teyzemizle ilgili algı operasyonuna yine şahitlik ediyoruz. Fatma teyzenin evi kendisine ait. Taşınmazı var. Başını sokacak bir yuvası var. 4 tane evladının da maddi durumları normal seviyede. Muhtarımız da ilgileniyor, alakadar oluyor. Devletimiz tarafından eşinden kalma bir memur maaşı bağlanmış durumda. Gelir durumu iyi. Teyzemiz dışarı çıkarak bu şekilde kendisini iyi hissettiğini ifade etti. Bayat ekmekleri topluyor, onları da hayvanı olan komşularına veriyor. Sanki bir yoksulluk, acziyet varmış gibi, devlet ilgilenmiyormuş gibi söylemlerde bulunuyorlar. CHP’nin klasik algı operasyonundan birine daha şahit oluyoruz. Teyzem de gelini de burada. Asla böyle bir ihtiyaç sahipliği söz konusu değil. Bir psikolojik durum söz konusu. Nazillimizde ilçe başkanlığı yapan bu şahsiyet Nazillimizi böylesine kötü duruma düşürecek, Türkiye’ye kötü şekilde reklam edecek derecede acziyet ve seçim için her şeyi yapabilecek kapasitedeki bu arkadaşlardan biz utanıyoruz” dedi.