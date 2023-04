Türkiye, Avrupa ve Dünya dereceleri yaparak Nazilli’yi defalarca gururlandıran halter sporcusu Burcu İldem Gerçekden, Furkan Çakan ile Kader Ata, başarılarını ve mutluluklarını Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile paylaştı.

Nazilli Belediyespor Halter Takımı sporcularını tebrik eden ve önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan müsabakalar için talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Özcan; sporculara turnuvalarda rahat etmeleri için eşofman, mayo ve spor ayakkabılarını yenileme sözü verdi. Başarı belgeli sporcular için ödüllerinin hazırlanması konusunda ilgili müdürlüğe talimat veren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sporculara katılacakları yeni müsabakalar öncesi motivasyon konuşması yaptı.

Başkan Özcan, “Her zaman söylüyorum ki bütün yıldızlar topluluğu içerisinde bir yıldız olmaktansa gezegenlerin arasında bir yıldız olmak daha güzeldir. Allah’ın izni ile biz burada varız ve var olduğumuz sürece de sporcularımızın her zaman yanında ve destekçisiyiz. Bizleri, Nazilimizi her zaman her yerde gururlandırmanızdan dolayı çok mutluyuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuşarak, sporculara Nazilli Belediyesi tarafından hazırlanan hediye çantalarını takdim etti.

Göreve geldiği ilk günden bu yana spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden Antrenör Meliha Sarıkoca, “Milli Takım kampına gidiyoruz. Ardından da Sivas’ta büyükler müsabakası var. Burcu İldem Gerçekten Dünya Şampiyonası’ndan döndü. Çocuklarımızdan birisi Tokat’ta bir diğeri de Bartın’da ödüllerini aldılar. Tüm sporcularımızın bu aşamalara gelmesi Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’ın verdiği destekler ve sağladığı imkânlar sayesinde. Gerçekten bu sene halterin yükünü Nazilli çekti diyebiliriz. Bir milli takım kampı yaptı ve biz kamptan sonra takım halinde Avrupa Şampiyonu olduk. Ardında Türkiye’de şu anda Avrupa’da, dünyada, olimpiyatlarda yarışacak halterdeki sporcuların hepsi Nazilli’den geçti. Nazilli halkına ve Nazilli Belediyespor camiasına, Nazilli Belediyesi çalışanlarına ve özellikle de Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a spora verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir başkana sahip olmak herkese nasip olmaz. Bizleri her zaman onurlandırdı, gururlandırdı ve en önemlisi de bize her zaman inandı” dedi.