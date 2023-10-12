Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Aydın’ın Fethi ve Aydın Bey Sempozyumu’nun açılış programına katıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ev sahipliğinde ve Nazilli Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Aydın’ın Fethi ve Aydın Bey Sempozyumu ADÜ Atatürk Kongre Merkezi’nde yoğun bir katılım ile başladı.

Aydın’ın tarihini gün yüzüne çıkarılmasını konu alan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen sempozyumda tarih ve kültür tutkunları bir araya geldi. Akademisyenlerin yanı sıra öğrencilerin de ilgi gösterdikleri programda, Nazilli Belediyesi Mehter Takımı’nın kongre merkezi önünde ve sahnedeki performansları beğeni topladı. profesörler Mehmet Şeker, Tuncer Baykara ve Feridun Emecen’in konuşmacı olarak katıldığı Sempozyumda Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

Binlerce yıllık tarihi ile göz kamaştıran kentin tarihinin konuşulacağı Aydın’ın fethi ve Aydın Bey Sempozyumu açılışında ilk konuşmayı yapan ADÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysun Sarıbey Haykıran, Cumhuriyetin yüzüncü yılında böyle bir sempozyumu düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haykıran, ADÜ’ de 13 yıl aradan sonra Aydın Bey’le ilgili sempozyum düzenlenmesinin önemini vurgulayarak Rektör Prof. Dr. Bülent Kent ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

11’nci yüzyıldan itibaren Türkleşmeye ve İslamlaşmaya başlayan Anadolu’da 13’üncü yüzyıl ile bambaşka bir süreç yaşandığını anlatan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Moğol istilası sonucunda Türkiye Selçuklu Devleti dağılıp yıkılırken Anadolu’ya yayılan Türkmen beylikleri bağımsız devletlerini kurarak, Anadolu’da Türklüğün istiklalini, istikbalini ve kültürünü temsil ettiklerini belirtti. Aydın’a ismini veren Aydınoğulları Beyliği’nin Anadolu beylikleri içinde müstesna bir yere sahip olduğunu çizen Kent, Aydın Bey’in konu edildiği sempozyumu düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Aydın’ın fatihi ve isminin esin kaynağı olan Aydın Bey’in tarihi kişiliğinin ortaya çıkarılmasının kıymetli olduğunu vurgulayan Kürşat Başkan “Betondan, taştan ziyade insana verdiğimiz sorumlulukla sadece Nazilli’nin değil, bütün Aydın’ın tarih ve kültürünü sahiplenmekteyiz. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ev sahipliğinde ve Nazilli Belediyemizin işbirliğiyle düzenlenen “Aydın’ın Fethi ve Aydın Bey Sempozyumu”nda olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Bu sempozyumun gerçekleşmesini sağlayan çok değerli Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Kent’e, Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Dr. Aysun Sarıbey Haykıran’a, çok kıymetli hocalarımıza ve değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum” dedi.