Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen ve ülke genelinde tanınmış çok sayıda konuşmacının katıldığı ‘Aydın Bey ve Aydın’ın Fethi’ sempozyumuna sponsor olan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, öğle yemeğini ADÜ’lü öğrencilerle birlikte yedi. Adeta öğrencilik yıllarına geri dönen Başkan Özcan, öğrencilerin de gönlünü aldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof Dr. Bülent Kent’in ev sahipliğinde Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenen Aydın Bey ve Aydın’ın Fethi’ sempozyumuna katılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, öğle arası verilen yemek molasında özlemini duyduğu öğrencilik yıllarındaki karavana sırasına girerek yemeğini aldı ve öğrencilerle birlikte yedi.

“Güzel bir duygu”

ADÜ Rektörü Prof.Dr.Bülent Kent’in daveti ile sempozyuma katılan ve sempozyumun da ana sponsoru olan Başkan Özcan, Nazilli Belediyesi Mehter Takımının da destek vererek katkıda bulunduğu etkinlikte bir anlamda özlemini duyduğu üniversite yıllarına döndü.

ADÜ’de düzenlenen etkinliğe geldiğinde hem öğrencilik hem de askerlik döneminde karavana sırasına girdiği yılları hatırladığını ifade eden Başkan Özcan: “En son 1997 yılında üniversite yıllarımda sonrasında da asteğmen olarak yapmış olduğum askerlik yıllarımda karavana sırasına girmiştim. Buraya gelince o yıllarımı yeniden yaşadım. Eski anılarımı tazelemiş oldum" diyerek öğrenciler için uygun fiyata böylesi yemek sunulmasının aynı zamanda bir öğrenci velisi olarak memnuniyet verici olduğunu söyledi.