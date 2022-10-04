Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, ilçede içme suyu şebeke projesine bu yıl başlanacağını söyledi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, ilçede içme suyu şebeke projesine bu yıl başlanacağını söyledi.

Niksar’da içme suyu şebeke projesinin kontrolörlük ve müşavirlik sözleşmesi imzalandı. İlçede alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, içme suyu konusunun da artık sorun olmaktan çıkacağını belirten Başkan Özcan; “Sürdürülebilir Şehirler II Programı çerçevesinde yapımı planlanan, Niksar İçme Suyu Şebeke projesinin kontrolörlük ve müşavirlik sözleşmesini imzalamış bulunuyoruz. Niksar Su ve Atıksu Projesinin devamı olan Niksar İçme Suyu Şebeke projesi çerçevesinde; 194 Km içme suyu şehir şebekesinin bütünü, 8 Bin 500’e yakın ev bağlantısı, Çamiçi yaylası 30 km İçme Suyu Şebeke Uygulama Projesi ve gölet önü paket arıtma çalışmaları gerçekleştirilecek. 2022 yılı içinde yapım ihalesini tamamlayarak çalışmalara başlamayı ve devamında öncelikli ana arterlerden başlamak üzere üst yapı hizmetleri olan asfalt ile kaldırım çalışmalarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Niksar’ımıza hayırlı olsun” dedi.