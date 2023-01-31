Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nazilli mitingi öncesi oda başkanları ile istişare toplantısı düzenledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nazilli mitingi öncesi oda başkanları ile istişare toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 Şubat Cumartesi günü ilçede yapacak olduğu mitingin Nazilli için büyük bir kazanım olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Özcan, ‘Türkiye Yüzyılı, Nazilli Yüzyılı’ sloganı ile coşkulu bir program için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Nazilli başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden geniş bir katılım beklediklerini dile getiren Başkan Özcan, “Geçtiğimiz gün muhtarlarımızla bir araya gelmiştik. Bugün de oda başkanlarımızla buluştuk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cevdet Sunay’ın ardından Nazillimizde ilk kez Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız. Sizlerin de heyecanını hissediyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti ile kazanan Nazillimiz olacaktır. Siz kıymetli oda başkanlarımızın aracılığıyla tüm esnaflarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamaya ve bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum” dedi.