Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Bülent Kent’in, gerçekleştirdiği Nazilli ziyaretinde konuşan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan,"Nazillimizi o güzel günlerine kavuşturacağız" dedi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.Dr.Bülent Kent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuh Kılıç ve Genel Sekreter V. Doç. Dr. Bertan Akyol’a Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ADÜ Nazilli MYO Müdürü Prof.Dr.Mustafa Özcağ, Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Serap Gökçe Eskin, Nazilli MYO Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Fazilet Kömürcüler ve Öğr. Gör. Osman Doru, Nazilli Sağlık Hiz. MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Gülnur Saraç ile akademik ve idari kadro eşlik etti.

Nazilli MYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa Özçağ tarafından Meslek Yüksekokulunda bulunan bölümler ile teknik ve fiziki imkânlar hakkında açıklama yapılırken, eğitim-öğretim ile gerçekleşen ve devam eden projelerle ilgili bilgiler verildi. Rektör Prof. Dr. Bülent Kent ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Sümer Kampüsü içerisinde yer alan Sümerbank Müzesi’ni gezerek incelemelerde bulundu. Öğle saatlerinde Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret eden Rektör Kent ve beraberindeki heyete ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Nazilli için milat olacak birçok projeye destek sözü veren Rektör Kent, bir an önce harekete geçilmesini ve projelerin takipçisi olacaklarını ifade etti.

“Nazilli’de büyük projeler planlıyoruz”

Başkan Özcan’a desteklerinden dolayı teşekkür eden ADÜ Rektörü Prof.Dr.Bülent Kent, “Siz biz yok, hepimiz devletiz” diyerek: “Başkanımızla bugün değişik konuları görüştük. Sümer Kampüsünü daha büyütmeyi istiyoruz. Orada 1+1 yaşlı bakım yerini aktif hale getirmek istiyoruz. Bu proje üzerine çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın Nazilli’ye geldiğinde de bahsetmiş olduğu gibi Sümer Kampüste Teknokent düşüncemiz var. Bu konuyu da görüştük. Sümer’de yeni fakültelerin kurulmasını, yeni öğrencilerin gelmesini istiyoruz” dedi.

“Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz”

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise “Hocama ve değerli yönetiminde ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Nazilli hizmeti özlemle bekleyen mümbit bir yer. Sümerbank Basma Fabrikasının, Sümer Kampüsünün olduğu alanda ciddi bir hareketsizlik var. Oranın hareketli hale getirilmesi adına müthiş bir gelişim başlatıldı. 1, 2, 3, 4 nolu lojmanların tahsisiyle ilgili bir talebimiz var. Onları değerlendirmeye aldılar. İnşallah oralar tahsis edildiğinde orayı harekete geçireceğiz. Hem sivil toplum örgütleri tarafından kısmen kullanılması hem de belediyemiz tarafından kısmen kullanılması, oradaki alanların daha verimli şekilde daha rantabl şekilde kullanılmasını sağlayacağız. Ayrıca yeni bir müjde daha aldık. Kuyucak Meslek Yüksek Okulunun bir kısmı Nazillimize taşındı. 160 civarında öğrenci Nazilli Sümer Kampüsümüze geldi. İnşallah bu tür gelişmelerle tarihsel çok büyük bir alana sahip kampüsün yaşatılması lazım. Buraları kendi halinde bırakıldıkça yok olup gidiyor. Bu değerleri tekrar tekrar kullandıkça, restore ederek hayata kazandırarak sosyal hayata ve Nazilli’nin hayatına kazandırarak değerli hocalarımızla birlikte inşallah Nazilli’mizi o güzel günlerine kavuşturacağız. Bugün çok güzel müjdeler aldık. Hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Kendisinden Allah razı olsun. Uzunca bir süredir Nazilli bunları bekliyordu. Bu müjdeleri verdiklerinden dolayı hem şahsım adına hem de şehrim adına teşekkür ederim”

“Önemli hedeflerden bir tanesi”

Başkan Özcan konuşmasının sonunda, “İnanılmaz güzel çalışmalar oluyor. Nazilli ile ilgili bilimsel çalışma şimdiye kadar hiç yapılmamıştı. Üniversitemizde beraber hocalarımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Nazilli ile ilgili 10 tane bilimsel eser basıldı. Bu Nazilli tarihi açısından çok çok kıymetli. Bilimsel çalışmalarımızda ciddi meyvesini veriyor. Bilim Dünyası artık ‘Nazilli’de oluyor? Nazilli’de neler var?’ diye özel çalışmalar yapıyor. İnşallah 3. sempozyumumuzda bu çalışmalarımızla birlikte taçlandıracağız diye düşünüyorum. İnşallah uluslararası boyutta çıkabiliriz çağrımıza. Uluslararası katılımla uluslararası bir sempozyum gerçekleştirebilirsek kültürel manada ciddi önemli hedeflerden bir tanesine ulaşmış olacağız” dedi.