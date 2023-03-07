Nazilli Belediyesi tarafından hazırlanan ve ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Kocakesik Mahallesi’nde yapılması planlanan ‘Sürdürülebilir Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi Projesi’ için çalışmalar hızlandırıldı.

Nazilli Belediyesi tarafından hazırlanan ve ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Kocakesik Mahallesi’nde yapılması planlanan ‘Sürdürülebilir Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi Projesi’ için çalışmalar hızlandırıldı.

Nazilli Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ziyaretlerinde sunumları yapılan ve ilçenin en büyük eksiklerinden birine yanıt vermesi beklenen ‘Sürdürülebilir Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi Projesi’ için çalışmalar hızlandırıldı.

Kocakesik Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 30 dönümlük alana inşa edilecek projenin son rötuşlarının yapıldığını müjdeleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; Fen İşleri, İmar ve Sağlık İşleri Müdürlüğü, Nazilli Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği üyeleri, mimar Sedef Uçaryılmaz ve mimar Elvin Özarslan Kara ile bir araya gelerek projenin detaylarını görüştü.

Sokak hayvanlarının rehabilite edileceği ve 500 canlı kapasiteli tesisin 4 bin 275 metrekare kapalı alana sahip olduğunu dile getiren Başkan Özcan; “Nazilli’de her can kıymetlidir diyerek çıktığımız bu yolda bizlere destek veren başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum beyefendi olmak tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tesisteki elektrik ihtiyacını karşılamak için yenilebilir enerji projemizin yanı sıra biogaz üretim tesisimiz de gündemde. Projemizi tamamladığımızda Nazilli’de milat olacak bir çalışmaya imza atmış olacağız” dedi.